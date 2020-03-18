AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.
18.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:01
Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.
"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi.
Görüntü Dökümü:---------------Yurda giriş yapan otobüsler-Oğlunu bekleyen kişi ile röp.-Otobüslerin içinde el sallayanlar-Polis ve sağlık ekipleri-Genel ve detay görüntü- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Avrupa, Güncel
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