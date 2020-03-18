AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİEK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3
Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.
18.03.2020 05:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:27
Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.
Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir 'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.
"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"
Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi.
KIZINA GLUTENSİZ YEMEK GETİRDİ
Kızı Stokholm'den gelen bir anne ise kızının çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz yemek getirdiğini söyledi. Görevlilere yemekleri teslim eden anne, "iki gündür yollarda aç. Glütensiz ürünler yemesi gerekiyor. Ona da malesef yolculuk şartlarında ulaşamadı. Görevliler ilgilendiler" dedi.
Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir 'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.
"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"
Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi.
KIZINA GLUTENSİZ YEMEK GETİRDİ
Kızı Stokholm'den gelen bir anne ise kızının çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz yemek getirdiğini söyledi. Görevlilere yemekleri teslim eden anne, "iki gündür yollarda aç. Glütensiz ürünler yemesi gerekiyor. Ona da malesef yolculuk şartlarında ulaşamadı. Görevliler ilgilendiler" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİEK BİLGİLERLE AKTÜEL GÖRÜNTÜ -3
Etiketler : Koronavirüs, Başakşehir, Avrupa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı