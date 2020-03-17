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Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1

UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

17.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:20
Avrupa'dan gelen Türkler karantina için yurtlara yerleştiriliyor  -1

Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye 'ye getiriliyor.

Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

(FOTOĞRA)


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Avrupa, Güncel

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