AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ
(Tür: İstanbul)
17.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:39
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İKİNCİ UÇAK İNDİ
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