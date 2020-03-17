AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK OTOBÜSLER HAVALİMANINDAN AYRILDI
Feridun AÇIKGÖZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
17.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:03
Feridun AÇIKGÖZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı.
Avrupa 'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı. Bu sırada motosikletli polislerin de maske taktığı görüldü
Görüntü Dökümü:-----------Uçakların inişi-Apron-Uçaklar ve otobüsler-otobüslerin havalimandan çıkış
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Kaynak: DHA
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