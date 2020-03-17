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Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk otobüsler havalimanından ayrıldı

Feridun AÇIKGÖZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

17.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:04
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk otobüsler havalimanından ayrıldı

Feridun AÇIKGÖZ/ AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı.

Avrupa 'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı. Bu sırada motosikletli polislerin de maske taktığı görüldü.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Avrupa, Güncel

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