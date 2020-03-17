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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLER HAVALİMANI'NDAN ÇIKTI

(Tür: İstanbul)

17.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:20
(Tür: İstanbul ) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLER HAVALİMANI'NDAN ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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