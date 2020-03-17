AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLER HAVALİMANI'NDAN ÇIKTI
(Tür: İstanbul)
17.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:59
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLER HAVALİMANI'NDAN ÇIKTI
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