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AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ YURTLARA GÖTÜRÜLECEK OTOBÜSLER HAVALİMANI GELDİ

İstanbul DHAAvrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi.

17.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:11
AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ YURTLARA GÖTÜRÜLECEK OTOBÜSLER HAVALİMANI GELDİ

İstanbul DHA

Avrupa 'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin gelişi


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Avrupa, DHA, Güncel

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