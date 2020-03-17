Avrupa'dan gelen vatandaşlar yurtlara yerleştirilmeye başlandı
Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmeye başlandı.
17.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:16
Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden Türkiye 'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Vatandaşlar otobüslerden teker teker inerken o anlar havadan görüntülendi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Uçuş kısıtlaması bulunan ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, özel kıyafetli görevliler tarafından teker teker yurda alındı. Valizleriyle araçlardan inen vatandaşların hijyen önlemleri altında yurda girişi sağlandı.
Öte yandan Avrupa'dan gelen 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşların yurda girdiği o anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde özel kıyafetli görevlilerin araçlardan teker teker inen vatandaşların yurda girişlerini sağladığı görüldü.
(İHA)
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Uçuş kısıtlaması bulunan ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, özel kıyafetli görevliler tarafından teker teker yurda alındı. Valizleriyle araçlardan inen vatandaşların hijyen önlemleri altında yurda girişi sağlandı.
Öte yandan Avrupa'dan gelen 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşların yurda girdiği o anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde özel kıyafetli görevlilerin araçlardan teker teker inen vatandaşların yurda girişlerini sağladığı görüldü.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Güncel
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