Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.
17.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:19
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda 'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.
Karantina gözetim tedbirleri alınmasının ardından 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.
Dün belirtilen yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından yurt dışından gelecek vatandaşlar için yurtlarda hazırlık yapıldı.
Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı.
Karantina gözetim tedbirleri alınmasının ardından 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.
Dün belirtilen yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından yurt dışından gelecek vatandaşlar için yurtlarda hazırlık yapıldı.
Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Hollanda, Avrupa, Güncel
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