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Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı (2)

OTOBÜSLERLE YAŞADIKLARI KENTLERE GÖTÜRÜLECEKLERKocaeli'deki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantina altına alınan 859 kişinin tahliyesi sürüyor.

01.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:55
Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı (2)

OTOBÜSLERLE YAŞADIKLARI KENTLERE GÖTÜRÜLECEKLER

Kocaeli 'deki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantina altına alınan 859 kişinin tahliyesi sürüyor. Yurtlarda kalan vatandaşlardan evlerine gitmek için havayolunu tercih edenler saat 06.15'te kalkan otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Karayolunu tercih edenler ise, AFAD ve Kocaeli Valiliği organizasyonu ile ayarlanan 15 otobüs ile 15 farklı rota üzerindeki 48 ile götürülecek. Karantinadan çıkan kişiler otogarlara giderek otobüs firmalarını kullanmak zorunda kalmadan evlerine ulaşacak.

14 GÜN SONRA BABASINA KAVUŞTU

Annesi Fatma Naldemir ile birlikte Almanya'dan geldikten sonra Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda karantina altına alınan 5 yaşındaki Ferhat Naldemir, babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evladından ayrı kalmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen baba Engin Naldemir, oğlunu kucağından indirmedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yurtlar Kurumu, Karantina, Kocaeli, Güncel
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