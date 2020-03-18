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Avrupa'dan getirilen 859 kişi, İzmit'teki 4 yurda yerleştirildi (2) - Yeniden

AVRUPA'nın 9 ülkesinden koronavirüs nedeniyle mahsur kalıp, özel uçuşlarla Türkiye'ye getirilen 859 kişi, İzmit'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 4 öğrenci yurduna yerleştirildi.

18.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:31
Avrupa'dan getirilen 859 kişi, İzmit'teki 4 yurda yerleştirildi (2) - Yeniden

AVRUPA'nın 9 ülkesinden koronavirüs nedeniyle mahsur kalıp, özel uçuşlarla Türkiye 'ye getirilen 859 kişi, İzmit 'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 4 öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kaldı. Bu kişiler özel uçuşlarla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da inen uçaklardan alınan yolculardan 859'u, güvenlik önlemleri altında sabahın erken saatlerinde İzmit'e getirildi. Vatandaşlar, daha önceden kendileri için hazırlanan 4 KYK yurduna yerleştirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ali Fuat Cebesoy Yurdu'na 354, Şerife Gelin Yurdu'na 200, Canfeda Hatun Yurdu'na 191, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'na ise 114 kişinin konaklanmasının sağlandığı belirtildi. Yurtların çevresinde de önlem alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Yurtlar Kurumu, Türkiye, İzmit, Güncel

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