BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını bildirdi.

BMGK kasım dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Konseyde Filistin sorunu ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturum öncesi, AB üyesi 5 ülke adına ortak açıklama yaptı. Pierce, İsrail'in Filistin'deki yerleşim birimlerine yönelik tutumlarının değişmediğini söyledi.

"TÜM YERLEŞİM FAALİYETLERİNE SON VERİN"

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını belirten Pierce, İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerine son vermesi çağrısı yaptı.

Pierce, Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik çağrıların ise endişe verici olduğunu ifade ederek, "Gerçekçi ve uygulanabilir tek yol olan müzakere edilmiş iki devletli çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını ifade etmişti.

YAHUDİ YERLEŞİM TARTIŞMASI NEDİR?

Yahudi yerleşimleri konusu, İsrail ve bunları barışın önünde bir engel olarak gören Filistinliler arasınaki en tartışmalı sorunlardan biri. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana inşa edilen 140 kadar yerleşimde 500 bin dolayında Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslararası hukuka aykırı olarak görülüyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

POMPEO, ABD'NİN HANGİ TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ?

ABD'de 1978'de Carter yönetimi, sivil yerleşimleri inşa etmenin uluslararası hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı. Ancak 1981'de Başkan Ronald Reagan buna katılmadığını söylemiş ve yerleşimlerin özü itibariyle yasadışı olmadığına inandığını vurgulamıştı.

ABD, onyıllar boyuca yerleşimleri "yasadışı" olarak tanımlamaktan kaçınıp, "gayrımeşru" olduğunu söylemiş ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkıyla, İsrail'i yerleşimleri kınayan kararlardan korumuştu.

Ancak, 2016 sonlarında Obama yönetiminin attığı son adımlardan biri, BM'de yasadışı İsrail yerleşimlerini kınayan bir kararı veto etmemek olmuştu. Donald Trump yönetimi ise, Yahudi yerleşimlerine karşı, selefi Obama'dan çok daha hoşgörülü bir tutum takındı. Pompeo, Trump yönetiminin tartışmanın tüm taraflarını gözden geçirdiğini ve Başkarn Reagan'a katıldığını söyledi.

Pompeo ayrıca, "Batı Şeriada İsrail'in sivil yerleşimler kurması, aslında uluslararası hukukla uyumsuz değil." dedi.