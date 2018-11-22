Avrupa Devletleri Çeviri Birimleri Konferansı Genel Kurulu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:33



22 Kasım 2018 Perşembe 11:33

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerle ilgili, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler kısa bir süre önce yeni bir ivme kazandı. Türkiye Avrupa'nın politik, ekonomik, coğrafi ve tarihi perspektifinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı, iki gün sürecek Avrupa Devletleri Çeviri Birimleri Konferansı'nın (COTSOES) açılış töreni Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında yapıldı.Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığının 2017-2018 dönemi için COTSOES Başkanlığı görevini yürütmesinin, Türkiye ile diğer katılımcı servisler arasında değerli ortaklıklar kurmasına imkan verdiğini söyledi. Kıran, COTSOES'teki tarafların birbirlerinin tecrübelerinden faydalandığını belirtti.Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısına ilişkin Kıran, şöyle konuştu:"Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler kısa bir süre önce yeni bir ivme kazandı. Türkiye Avrupa'nın politik, ekonomik, coğrafi ve tarihi perspektifinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, her zaman Avrupa'nın güvenliği için elinden gelenin fazlasını yapmıştır. NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olan Türkiye, halihazırda göçmen krizinden terörle mücadeleye kadar AB'nin stratejik ortağıdır."Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine katkı sağlayacağının altını çizen Kıran, AB'ye katılım noktasında ilerlemeye kararlı olduklarını ve paylaşılan değerler temelinde Türkiye'nin üyesi olduğu daha güçlü bir AB'yi hedeflediklerini söyledi.Kıran ayrıca, Türkçenin ileride AB'nin resmi dilleri arasında girmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti."Cumhurbaşkanımız akademiye özel önem vermektedir"Bakanlığın derin ve köklü Osmanlı diplomasisi geleneğine dayanan bir mirastan yükseldiğine işaret eden Kıran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, akademiye özel bir önem vermektedir. Bu çerçevede, son 15 yılda yeni mütercim tercümanlık bölümleri açılmıştır. Bugün Türkiye'de üniversitelerde yaklaşık 40 mütercim tercümanlık bölümü bulunmaktadır." dedi.Kıran, bakanlığın Tercüme Dairesi Başkanlığının yabancı hükümet ve uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalar başta olmak üzere belgeleri çevirmekle yükümlü olduğuna vurgu yaparak, öte yandan bakanlığın küresel çaptaki 240 temsilciliğiyle diplomatik ağ olarak dünyada 5'inci sırada bulunduğuna dikkati çekti.Bu durumun da çeviriye ve buna yeni diller eklenmesine duyulan ihtiyacı artırdığını söyleyen Kıran, Tercüme Dairesi Başkanlığının halihazırda İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 6 dilde çeviri hizmeti verdiğini ve bu dillere Çince, Farsça, Yunanca ve Portekizceyi de eklemek istediklerini bildirdi.Ankara'da çeviri ve dil edebiyat alanında önde gelen üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığı açılış oturumu, yabancı ve Türk katılımcılara çalıştıkları kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve staj programları gibi konularda görüşme imkanı tanıdı.Bakanlığın çeviri hizmeti ve COTSOESDışişleri Bakanlığında Tercüme Dairesi Başkanlığınca Ocak 2011'den bu yana İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 6 dilde yazılı çeviri yapılıyor. Haftanın her günü, 24 saat verilen çeviri hizmeti çerçevesinde basın açıklamaları, soru-cevaplar, güncel gelişmeler, mahkeme kararları, anlaşmalar ve makaleler gibi çeşitli metinler tercüme ediliyor.Tercüme Dairesi Başkanlığı, 1982'de İsviçre'nin Bern şehrinde kurulan COTSOES'e 2012'de üye oldu. Halihazırda 17 farklı ülkeden 36 birimin üye olduğu konferansın dönem başkanlığını, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 döneminde üstlenen Tercüme Dairesi, 22-23 Kasım tarihlerinde Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yapıyor. Genel Kurul'a 11 farklı ülkeden ve AB Yazılı Çeviri Direktörlüğünden yaklaşık 25 kişi katılım sağlıyor."İç Tüzük", "Terminoloji" ve "Yeni Teknolojiler" çalışma gruplarının rapor ve çalışmalarının sunulup görüşüleceği ilk gün oturumlarının ardından Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünden akademisyenler, İngilizce ve Fransızca dillerinde "Çeviri: Olasılıklar Matriksi" başlıklı müşterek bir sunum yapacak.AB Başkanlığında yarın saat 10.00'da toplanacak kurul, önce İnsan Kaynakları Çalışma Grubu'nun rapor ve çalışmalarını görüşecek ardından AB Komisyonu Yazılı Çeviri Genel Müdürlüğü yetkilisi Silva Kauko "Karmaşık Bir Çeviri Çabası: AB'nin Çok Yıllı Bütçe Paketi" başlıklı sunum yapacak. Genel Kurul, 2019-2020 Dönem Başkanlığına dair muhtelif görüşmelerin ardından sona erecek. Oturumlar neticesinde, müteakip dönem başkanları seçilecek ve çalışma gruplarına 2019-2020 döneminde sürdürecekleri faaliyetler hakkında yönerge verilecek.