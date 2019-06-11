Avrupa dijital reklam yatırımları 55 milyar euro'yu aştı

AdExBenchmark Raporu'na göre; Avrupa Dijital Reklam Yatırımları Video, Mobil ve Sosyal medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle geçen yıla göre yüzde 13.9 büyüyerek 55.1 milyar euro'ya ulaştı.Raporda 2018 yılının büyümesinin 2011'den bu yana görülen en hızlı büyüme olduğu belirtildi ve Avrupa dijital reklam pazarı 2012 yılına göre yaklaşık iki kat büyüdüğü belirtildi.AdExBenchmark Raporu, 2018 yılında rapor kapsamındaki 28 ülke arasından 21 ülkenin iki haneli büyüdüğünü gösterdi.Raporda yer alan 28 pazarın hepsinde iki haneli büyüme gösteren video ve mobil reklam yatırımları 2018 rakamlarını da önemli ölçüde etkilediği belirtilirken, şu veriler paylaşıldı:Out-stream video reklam yatırımlarının yüzde 44.7, in-stream video reklam yatırımları ise yüzde 19.7 büyüdü. Video reklamları toplamda yüzde 30.9 artışla 7.6 milyar euro'ya ulaşırken display reklam yatırımlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.Arama motoru reklamları yüzde 12.5 büyümeyle 25 milyar euro'ya ulaşarak en büyük dijital reklam kategorisi olma özelliğini sürdürdü.Sosyal medya yüzde 33.7 artışla display reklam yatırımlarının yüzde 49'unu oluşturdu. Toplam Mobil reklam yatırımları yüzde 31.4 artışla 22.8 milyar euro'ya ulaştı ve Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 41'ini oluşturdu.IAB Avrupa CEO'su Townsend Feehand, Avrupa'da mobil ve video'nun domine ettiği, sağlıklı ve çift haneli rakamlarla büyümeye devam eden bir manzara görmenin son derece umut verici olduğunu söyledi ve "Dijital reklam endüstrisi, Avrupa Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'na 55 milyar euro katkıda bulunuyor ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlara değer katıyor. Dijital reklam yatırımları Avrupa'daki tüm medya reklam yatırımlarının yüzde 45'ini oluşturuyor. Pazar bir yandan gelişmeyi sürdürürken yeni veri koruma kurallarıkullanıcıları da bilinçlendiriyor. Kişisel gizliliğin ön planda olduğu, tüketicileri koruyan reklamlar sunmak Avrupa'nın Dijital Ekonomisini desteklemek açısından büyük önem taşıyor" dedi.

2018 yılında, en yüksek büyümeyi gösteren 5 ülke Doğu ve Orta Avrupa bölgesinden oldu:

Ukrayna – yüzde 26.9 Rusya – yüzde 24.9 Belarus – yüzde 23.6 Çek Cumhuriyeti – yüzde 20.9 Sırbistan – yüzde 20.1

Dijital reklam yatırımları bakımından en büyük 10 ülke:

İngiltere – 18.4 milyar euro Almanya – 7.2 milyar euro Fransa – 5.2 milyar euro Rusya– 4.1 milyar euro İtalya – 2.9 milyar euro Hollanda – 2.2 milyar euro İspanya – 2.2 milyar euro İsveç – 2.1 milyar euro İsviçre – 2.0 milyar euro Norveç –1.1 milyar euro

Kaynak: DHA

- İstanbul