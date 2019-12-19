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Avrupa Erkekler CEV Kupası: Arkas: 3 - Dinamo Bükreş: 1

Avrupa Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Arkas Spor, Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını 3-1 yendi.

19.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:48 Avrupa Erkekler CEV Kupası: Arkas: 3 - Dinamo Bükreş: 1
Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Arkas , 'nın Dinamo Bükreş takımını 3-1 yendi. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan Arkas, adını 8'li final turuna yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Arkas: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıralı, Burak Çevik, Caner Ergül)

Dinamo Bükreş: Gomes, Mihalcea, Pepic, Cuk, Leite Costa, Despotovski (Maries, Ivanov, Munoz)

Setler: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25

sÜRE: 107 dakika (33, 21, 26, 27) - İSTANBUL

Dinamo Bükreş, Romanya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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