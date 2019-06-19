19.06.2019 21:07
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Avrupa Eskrim Şampiyonası

Avrupa Eskrim Şampiyonası

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Hakan Yıldırım 44, kardeşi Enver Yıldırım ise 46. oldu.

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Hakan Yıldırım 44, kardeşi Enver Yıldırım ise 46. oldu.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde erkekler kılıç müsabakaları gerçekleştirildi.
61 sporcunun katıldığı yarışmayı, Hakan Yıldırım 44, kardeşi Enver Yıldırım 46. sırada tamamladı.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yarın kadınlar kılıç takım müsabakaları yapılacak.
40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA
Hakan Yıldırım, Avrupa, Spor

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