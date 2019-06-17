17.06.2019 19:09
Haberler»Spor » Haber

Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da başladı

Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya

Avrupa Eskrim Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.

Avrupa Eskrim Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nde başlayan şampiyonada ilk gün, Türkiye'yi erkekler flöre kategorisinde 3, kadınlar kılıç kategorisinde ise 4 sporcu temsil etti.
77 sporcunun mücadele ettiği erkekler flöre kategorisinde milli sporcu Martino Minuto, şampiyonayı 14. sırada tamamladı. Aynı kategoride Engin Batuhan Menküer 49'uncu, Tevfik Burak Babaoğlu ise 50'nci oldu.
66 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kılıç kategorisinde ise milli sporcular Nisanur Erbil 42'nci, Fatma Zehra Köse 43'üncü, Iryna Shchukla 48'inci ve Deniz Selin Ünlüdağ 49'uncu sırayı aldı.
Kaynak: AA
Düsselldorf, Avrupa, Almanya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:07 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi
19:49 Trabzonspor'da Fıratcan Üzüm imzayı attı
19:47 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenledi
19:45 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi
19:43 Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"
19:37 Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı
19:36 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi