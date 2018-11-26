"Avrupa-Fransa-Türkiye: Akıllı Bir Gelecek İçin İlham Hikayeleri" İstanbul'da!

Bosphorous Semineri'nin dokuzuncusu Fransız Eğitim ve Stratejik Araştırma Yüksek Konseyi (CSFRS) ile işbirliğinde 27 – 28 Kasım tarihlerinde İstanbul Intercontinental Otelinde gerçekleşecek.
Toplantının açılış konuşmaları, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası (TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri), Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu Eş Başkanları Augustin de Romanet (ADP Group Yönetim Kurulu Başkanı) ve N. Ümit Boyner (TÜSİAD Yüksek Istişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi)ileDışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından yapılacak.
İki gün sürecek toplantılarda "Kültürel Esinlenmeler", "Küresel Eğilimler", "Farklı bir bakışla ekonomik ilişkiler" konulu paneller düzenlenecek.
İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:17