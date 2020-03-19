Avrupa futbolu virüse takıldı
Avrupa futbol endüstrisi, koronavirüs nedeniyle gelen ertelemeler ve organizasyonların askıya alınması nedeniyle zor günler geçiriyor.
19.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:53
Avrupa futbol endüstrisi, koronavirüs nedeniyle gelen ertelemeler ve organizasyonların askıya alınması nedeniyle zor günler geçiriyor. Kayıpların 4 milyar eruoru bulması bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com