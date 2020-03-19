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Avrupa futbolu virüse takıldı

Avrupa futbol endüstrisi, koronavirüs nedeniyle gelen ertelemeler ve organizasyonların askıya alınması nedeniyle zor günler geçiriyor.

19.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:53
Avrupa futbolu virüse takıldı
Avrupa futbol endüstrisi, koronavirüs nedeniyle gelen ertelemeler ve organizasyonların askıya alınması nedeniyle zor günler geçiriyor. Kayıpların 4 milyar eruoru bulması bekleniyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Futbol, Avrupa, Ekonomi

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