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Avrupa futboluna kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hollanda ve Belçika'da bugün oynanması planlanan futbol maçları ertelendi.

09.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:34Avrupa futboluna kar engeli
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ve 'da bugün oynanması planlanan futbol maçları ertelendi.
Hollanda Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, kötü hava koşullarında futbol oynamanın sorumsuzluk olacağı belirtilerek, Birinci Lig'deki 4 maçın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Belçika Futbol Federasyonu, Birinci ve İkinci liglerdeki karşılaşmaların ertelendiğini, bu maçların çarşamba ve perşembe günü oynanacağını duyurdu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach ile Köln arasında oynanacak lig mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Hollanda, Belçika, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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