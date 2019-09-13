Haberler » Spor » Haber

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası

Finlandiya'da süren Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz madalyanın uzağında kaldı.

13.09.2019 15:16Avrupa Gençler Judo Şampiyonası
Finlandiya'da süren Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz madalyanın uzağında kaldı.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Vantaa kentindeki şampiyonada Minel, çeyrek final ve repesaj maçında Alman rakiplerine yenilerek yedinci sırada kaldı.
Türk sporcu şampiyonanın ilk turunda İtalyan, ikinci turunda da Hırvat rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Organizasyonda tatamiye çıkan Türk sporculardan erkekler 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç, üçüncü turda Gürcü rakibine yenilerek elendi.
Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ve Mine Kalender, erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar, 100 kiloda Ömer Kemal Aydın, +100 kiloda Emrullah Uçar ve Furkan Güner tatamiye çıkacak.

Finlandiya, Akdeniz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:22 Kuşadası motosiklet karnavalı başladı
16:16 Konukoğlu'ndan Gazişehir Gaziantep'e veda
16:10 Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği yeni sezonda da sürecek!
16:00 Denizlispor'da borç 31 milyon tl
16:00 3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi
15:59 Yiğido, İstanbul'a gitti
15:54 Intel ESL Türkiye Şampiyonası