Haberler » Spor » Haber

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

İspanya'da başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular, 2 altın madalya elde etti.

04.10.2019 22:02Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası
İspanya'da başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular, 2 altın madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde, erkeklerde 45, 48, 51, 55, kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.
Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11'i erkek 5'i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonada elde edilen altın madalyaların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığı olan bu güzel sonuç, gelecekte inşallah onlara büyük başarıların kapısını açacak. Türkiye olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Kalan müsabakalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Organizasyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

İspanya, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:58 (Özel haber) Van usulü bowling
00:42 Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
00:40 Basketbolda maçında ardından
00:39 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Yücel İldız
00:36 Maçın ardından
00:31 Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
00:18 Fenerbahçe teknik direktörü ersun yanal maç sonu konuştu