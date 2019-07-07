07.07.2019 19:54
Haberler» Spor» Haber

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir madalya daha

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.
Rusya'nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada Demirkan Demir, 1.00.84'lük derecesiyle 100 metre kurbağalamada 3. olarak bronz madalyaya uzandı.
Demir, bu derece ile 17-18 yaş Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.
Yarışta Rus yüzücü Aleksandr Zhigalov 1.00.75'lik zamanıyla ilk sırayı alırken, Hollandalı Caspar Corbeau ise 1.00.77'lik derecesiyle ikinciliği elde etti.
Kaynak: AA
Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:55   flaş!
19:54   Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir madalya daha
19:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti
19:50   Başpehlivan Ali Gürbüz'ün altın kemerini Bakan Kasapoğlu taktı
19:47   Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
19:45   Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
19:44   658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri