29.06.2019 20:58
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Avrupa Gençlik Oyunları'nda Sümeyye ve Sevilay'dan madalya

Avrupa Gençlik Oyunları

DHAFinlandiya'nın Pajulahti kentinde düzenlenmekte olan 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nın 5'inci gününde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı.

ANKARA-DHA

Finlandiya 'nın Pajulahti kentinde düzenlenmekte olan 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nın 5'inci gününde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı.
Avrupa Gençlik Oyunları'nda Türkiye 'yi yüzme branşında temsil eden Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk 50 metre sırtüstü finalinde birlikte mücadele etti.  Milli sporcu Sümeyye Boyacı yarışları 46.48'lik derecesiyle ilk sırada bitirerek altın madalyanın sahibi olurken, 49.67'lik derecesiyle ikinci olan Sevilay Öztürk, gümüş madalyaya uzandı.
6 sporcunun madalya mücadelesi verdiği final yarışında üçüncü sırada ise Fransa 'dan Solene Sache yer aldı.


Kaynak: DHA
Sümeyye Boyacı , Avrupa , Spor

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