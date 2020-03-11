Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Türkiye Güreş Federasyonu, dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ertelendiğini açıkladı.
11.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:15
Türkiye Güreş Federasyonu, dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ertelendiğini açıkladı.
Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19-22 Mart tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakaları, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ertelendi. Yeni tarihin, UWW tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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Kaynak: DHA
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