13 Mart 2019, 09:50
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Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da yapacak.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son kamp çalışmalarını 17 Mart- 7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek.

Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki kampa dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in de yer aldığı 42 sporcu katılacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. İstanbul, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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