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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya 2'ncisi milli güreşçi Süleyman Atlı, dört rakibini yenerek finale yükseldi.

14.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:28Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya 2'ncisi milli güreşçi Süleyman Atlı, dört rakibini yenerek finale yükseldi.

Süleyman Atlı, ilk turda Yunan Martidis karşısında hükmen galip gelirken, ikinci turda ABD asıllı Avrupa 2'ncisi Sırp rakibi Steven Micic'i 7-5, çeyrek finalde Avrupa 2'ncisi Rumen rakibi Andre Dukov'u 7-1, yarı finalde ise tecrübeli Ermeni rakibi Mihran Jaburyan'ı 6-3 yenerek finale adını yazdırdı. Atlı, finalde U23 Avrupa 2'ncisi, gençler dünya şampiyonu ve son Ivan Yarigin Turnuvası şampiyonu Rus Azamat Tuskaev ile karşı karşıya gelecek. Milli güreşçi, 2017 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Azamat Tuskaev'i mağlup ederek U23 Avrupa şampiyonu olmuştu.



Süleyman Atlı, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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