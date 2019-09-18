Haberler » Güncel » Haber

Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdiler

İnegöl Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyladüzenlediği bisikletle şehir turu ilgi gördü.

18.09.2019 17:32Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdiler
İnegöl Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyladüzenlediği bisikletle şehir turu ilgi gördü.

Pazartesi günü sabah sporuyla başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası bisiklet turuyla devam etti. "Cesaretini Pedalına Göster" sloganıyla düzenlenen bisikletle şehir turuna vatandaşların ilgisi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban da yardımcılarıyla birlikte bisikletlerine binip tura katıldı. Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Alper Taban, "Bugün belediye binamız önünden başlayarak güzel bir faaliyet gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi 16-22 Eylül arası Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. Hafta boyunca devam edecek faaliyetlerimiz var. Hareket etmemiz lazım. Sağlık açısından olsun, şehir hayatında araç kullanımını azaltarak harekete geçtiğimizde şehir trafiğine de katkımız olacak. Bisikletin insan hayatındaki önemini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şehrimiz de bisiklet kullanımına çok uygun bir alanda. Bu şehirde 1940 yılında bisiklet ehliyeti verilmiş. O tarihte dahi bisiklet yaygınmış. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak kalıcı çözümler ve arabasız gün olarak 3 ayrı kategoride faaliyetler düzenledik. Bugün de arkadaşlarımızla oluşturulan güzergahta bisiklet turumuz olacak. Bizlere destek veren bütün bisiklet severlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:03 İtalya Başbakanı Conte, Serrac ile görüştü
19:03 Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
19:03 Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü
19:02 Erzincan'da ceviz toplarken ağaçtan düşen kişi öldü
19:02 Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine saldırı
19:02 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
19:01 Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu