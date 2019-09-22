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Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Sultanbeyli'de yüzlerce kişi bisiklet turuna katıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sultanbeyli'de düzenlenen bisiklet turuna yüzlerce vatandaş katıldı.

22.09.2019 16:27Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Sultanbeyli'de yüzlerce kişi bisiklet turuna katıldı
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sultanbeyli'de düzenlenen bisiklet turuna yüzlerce vatandaş katıldı. Sultanbeyli Kent Meydanı'nda başlayan etkinlik kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Yüzlerce bisikletlinin pedal çevirmesi havadan da fotoğraflandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Sultanbeyli Belediyesi, yüzlerce vatandaşı bisiklet turunda buluşturdu. Sağlıklı yaşam ve daha temiz çevre hedefiyle gerçekleştirilen bisiklet turuna Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Genç yaşlı yüzlerce kişinin dahil olduğu etkinlikte Başkan Hüseyin Keskin, bisikletine binerek vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Meydanda toplanan bisikletlilerin oluşturduğu görüntü ise havadan görüntülendi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bugün müdürlerimiz, Sultanbeyli hemşehrilerimiz ve sporcularımızla birlikte 'Sultanbeyli için bas pedala' diyoruz. Burada amacımız, hedefimiz özellikle gençlerimize, hemşehrilerimize sporun önemini, faydasını anlatmak üzere farkındalık oluşturacak programlar yapmak. Tabi bu 1 günlük bir program ama biz bütün kurumlarımızla birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz çevre projelerimizden spor projelerimize varana kadar önemli etkinliklerimiz var. O etkinliklerimizde de hemşehrilerimizi ve bu projeleri bize davet ediyoruz. Saygılar sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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