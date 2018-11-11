Avrupa Hayali Hüsranla Bitiyor

Kırklareli
'den Bulgaristan
'a geçen 16 yabancı uyruklu şahıs, Bulgar polisi tarafından darp edilerek değerli eşya ve paraları alındıktan sonra Türkiye
'ye geri gönderildiler.
Kırklareli'nin Demirköy
ilçesine bağlı Yiğitbaş köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma
ekiplerince yapılan araştırmada Pakistan
uyruklu 10 şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar ile yapılan görüşmede, 7 ay önce Van
ili üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını, İstanbul
'da plakasını bilmedikleri bir araç ile Bulgaristan sınırına geldiklerini, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan polisi tarafından yakalandıklarını ve daha sonra değerli eşyalarına el konulup darp edilerek, Türkiye'ye geri gönderildiklerini söylediler. Yabancı uyruklu şahıslar yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy
geri gönderme merkezine teslim edildiler.
Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ
köyünde ise 2 İran
, 1 Irak
ve 3 Afganistan
uyruklu olmak üzere toplamda 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı şahıslarla yapılan görüşmede, Afganistan ve İran uyruklu olanların 1 yıl kadar önce İran'dan Van ili üzerinden, Iraklı uyruklu şahıs ise 3 ay önce Şırnak
ilinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını, İstanbul'dan yola çıkarak Bulgaristan sınırına bırakıldıklarını, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan polisi tarafından yakalanıp değerli eşyalarına el konulduktan sonra, darp edilerek tekrar Türkiye'ye geri gönderildiklerini söylediler. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edildiler. - KIRKLARELİ
Kırklareli,Bulgaristan,Türkiye
11 Kasım 2018 Pazar 10:00