Avrupa Hayali Kırklareli'nde Son Buldu

Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 Afganistan uyruklu şahıs Kırklareli'nde yakalandı.<br><br>Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde jandarma ekiplerince 9 Afgansitan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar 3 ay önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıklarını, Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ