20 Kasım 2018, 11:47

Avrupa Hayali Kırklareli'nde Son Buldu

Avrupa Hayali Kırklareli

Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 Afganistan uyruklu şahıs Kırklareli’nde yakalandı.

Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 Afganistan uyruklu şahıs Kırklareli'nde yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde jandarma ekiplerince 9 Afgansitan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar 3 ay önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıklarını, Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ Afganistan,Bulgaristan,Avrupa,Kırklareli
20 Kasım 2018 Salı 11:47



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