Avrupa Hayalleri Garda Son Buldu

Yasa dışı yollarla Avrupa
'ya gitmek için trenle Edirne
'ye gelen düzensiz göçmenler garda yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, trenle kente gelecek çok sayıda yabancı uyruklu kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Edirne Garı'nda önlem alan polis ekipleri, 12702 sefer sayılı Halkalı
- Kapıkule treninden inen düzensiz göçmenleri yakaladı. Cezayir
, Filistin
ve Fas
uyruklu 40 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Edirne Emniyet Müdürlüğü,Edirne,Avrupa
12 Aralık 2018 Çarşamba 02:41