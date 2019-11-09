Haberler » Spor » Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26 - Spor

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26

- Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası 3. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti.

09.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:53
- Hentbol Federasyonu Kupası: Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26
KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası 3. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti. Kastamonu Atatürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor, 16-11 önde kapadı.
İlk maçtan 7 sayı farkla galip ayrılarak avantaj elde eden Kastamonu Belediyespor, rövanş müsabakasını 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.
"Gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde ettik"
Gruplara kalmak yönünde büyük avantaj elde ettiklerini söyleyen Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "Çift devriyeli bir maç yaptık. Karşılaşmanın ilk devriyesini 7 farkla önde bitirdik. Şimdi ikinci devriyesine hazırlanmak için önümüzde bir hafta var. Biz maçtan önce minimum 6 fark olmazı geriyor demiştik. Ama maç 7 farkla bitti, maçın gidişatına baktığımız zaman yaptığımız çok fazla hatalar var. Kaçırdığımız çok fazla pozisyon var. Bunları umut ediyorum ki Macaristan'da tekrarlamayacağız. Bu hatalarımız biraz daha aşağıda olacak. Turu geçen taraf biz olacağız. Bugün ki maç 10 farkla da bitebilirdi. Olmadı ama gruplar bize şu anda çok yakın. Ümit ediyorum ki gruplara bir kez daha kalan bir Kastamonu Belediyespor olacak" dedi.
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:58 Maçın ardından
20:56 Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı
20:56 Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
20:52 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma!
20:52 Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
19:26 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
19:01 Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 20:59:46