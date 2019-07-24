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Avrupa ikinci ikinci sıcak dalgası uyarısı

Avrupa'da uzmanlar aşırı sıcak havanın etkisini arttırmaya devam edeceğini açıklayarak ikinci sıcak dalgasına karşı insanları uyardı.

24.07.2019 11:46 Avrupa ikinci ikinci sıcak dalgası uyarısı
Avrupa'da uzmanlar aşırı sıcak havanın etkisini arttırmaya devam edeceğini açıklayarak ikinci sıcak dalgasına karşı insanları uyardı.

Avrupa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken yetkililer, Avrupa'nın batısı için ikinci bir aşırı sıcak dalgasına karşı uyarıda bulundu. Fransa'nın Bordeaux kentinde yaz mevsiminin başından bu yana en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi. Fransız meteoroloji servisi kentin güneybatısında 40.7 derecenin kaydedildiği 2003 yılından bu yana sıcaklığın 41.2 derece ile rekor kırdığını duyurdu. Uzmanlar, Fransa'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Belçika'da da aşırı sıcak hava dalgasının bir kez daha etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Organizasyon Sözcüsü Claire Nullis iklim değişikliğine değinerek, "Haziran ayında gördüğümüz gibi aşırı sıcaklar daha sık sık ve daha yoğun bir şekilde görülüyor" dedi.

İspanya ve Portekiz risk altında

Fransa'nın büyük kısmında turuncu alarm verilirken, Belçika'da kırmızı alarm verildi. İspanya ise geçtiğimiz ay yangınların çıktığı Zaragoza bölgesi için kırmızı alarm verdi. Avrupa Komisyonu'nun Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti konuya ilişkin açıklamasında, İspanya ve Portekiz'in yangın riski altında olduğunu ifade etti. Hollanda'da ise hükümet "ulusal sıcaklık planını" aktif etti.

Birleşik Krallık'ta ise sıcaklıkların 35 dereceye çıkması bekleniyor. - PARİS

İspanya, Fransa, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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