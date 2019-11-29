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Avrupa İkincisi Taekwondocudan Eskici'ye Ziyaret

Antalya'da yapılan Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi olan Taekwondo Sporcumuz Türkan Teke Antrenörleri Arzu Sayan ve Yavuz Sayan ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

29.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:56Avrupa İkincisi Taekwondocudan Eskici'ye Ziyaret
'da yapılan Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi olan Taekwondo Sporcumuz Türkan Teke Antrenörleri Arzu Sayan ve Yavuz Sayan ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Şampiyona dönüşü İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret eden sporcu ve antrenörleri sevinçlerini Eskici ile paylaştı.

Avrupa ikincisi sporcuyu makamında ağırlayan İl Müdürü Murat Eskici ise; sporcumuzun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek sporcuyu çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Antalya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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