Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kovid-19 için 1 milyar avroluk finansman paketi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mücadele eden bölgelerdeki şirketlere yardımcı olmak amacıyla 1 milyar avroluk "acil durum dayanışma paketi" açıkladı.
13.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:08
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mücadele eden bölgelerdeki şirketlere yardımcı olmak amacıyla 1 milyar avroluk "acil durum dayanışma paketi" açıkladı.
EBRD'den yapılan açıklamada, söz konusu pakete ilişkin teklifin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişen 38 ekonomide yatırım yapan bankaların hissedarlarınca kabul edildiği bildirildi.
Acil durum programı kapsamında EBRD'nin "dayanıklılık çerçevesi" oluşturacağının belirtildiği açıklamada, bu doğrultuda geçici kredi zorlukları yaşayan ve güçlü iş temelleri olan mevcut banka müşterilerine finansman sağlanacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Kovid-19 salgını ve ekonomik sonuçlarının banka ile faaliyet gösterdikleri ülkeler için benzeri görülmeyen bir zorluk oluşturduğuna dikkati çekti.
Chakrabarti, "Banka, hissedarları, faaliyet gösterdiği ülkeler, ortakları ve müşterileriyle dayanışma içinde salgına yanıt vermek amacıyla, mevcut müşterileri için acil likidite, işletme sermayesi ve ticaret finansmanını kapsayan 1 milyar avroluk yeni ve ilave finansman oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, planlanan önlemlerin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla ticaret finansmanının genişletilmesini ve finansal kuruluşlar aracılığıyla 2 yıla kadar kısa vadeli finansman sağlanmasını içereceği belirtildi.
Kısa vadeli işletme sermayesi olanaklarının sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması ihtiyaçlarının değerlendirileceği de kaydedildi.
EBRD'den yapılan açıklamada, söz konusu pakete ilişkin teklifin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişen 38 ekonomide yatırım yapan bankaların hissedarlarınca kabul edildiği bildirildi.
Acil durum programı kapsamında EBRD'nin "dayanıklılık çerçevesi" oluşturacağının belirtildiği açıklamada, bu doğrultuda geçici kredi zorlukları yaşayan ve güçlü iş temelleri olan mevcut banka müşterilerine finansman sağlanacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Kovid-19 salgını ve ekonomik sonuçlarının banka ile faaliyet gösterdikleri ülkeler için benzeri görülmeyen bir zorluk oluşturduğuna dikkati çekti.
Chakrabarti, "Banka, hissedarları, faaliyet gösterdiği ülkeler, ortakları ve müşterileriyle dayanışma içinde salgına yanıt vermek amacıyla, mevcut müşterileri için acil likidite, işletme sermayesi ve ticaret finansmanını kapsayan 1 milyar avroluk yeni ve ilave finansman oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, planlanan önlemlerin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla ticaret finansmanının genişletilmesini ve finansal kuruluşlar aracılığıyla 2 yıla kadar kısa vadeli finansman sağlanmasını içereceği belirtildi.
Kısa vadeli işletme sermayesi olanaklarının sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması ihtiyaçlarının değerlendirileceği de kaydedildi.
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Kaynak: AA
Manşet
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