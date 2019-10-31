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Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası

Grekoromen Milli Takımı, Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda biri altın, 8 madalya kazandı.

31.10.2019 15:52Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası
Grekoromen Milli Takımı, Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda biri altın, 8 madalya kazandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen şampiyonadaki grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.
Milli sporculardan Muhammed Akdeniz, altın, Mehmet Ali Yiğit ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Mustafa Baki, Hakan Sakat, Mehmet Uysal, Bayram Aksu, Bayram Aksal ve Oğuzhan Cemil ise bronz madalya aldı.
Yarın serbest stil müsabakalarının başlayacağı organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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