Grekoromen Milli Takımı, Avrupa
İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda biri altın, 8 madalya kazandı. Türkiye
İşitme Engelliler Spor
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen şampiyonadaki grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.
Milli sporculardan Muhammed Akdeniz, altın, Mehmet Ali Yiğit ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Mustafa Baki, Hakan Sakat, Mehmet Uysal, Bayram Aksu, Bayram Aksal ve Oğuzhan Cemil ise bronz madalya aldı.
Yarın serbest stil müsabakalarının başlayacağı organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.