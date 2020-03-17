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Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Yunanistan'ı inceliyor

Avrupa Konseyi'nin denetim organlarından Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin (AİÖK), sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Yunanistan'a ani bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

17.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:32
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Yunanistan'ı inceliyor
Avrupa Konseyi'nin denetim organlarından Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin (AİÖK), sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Yunanistan 'a ani bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
To Vima gazetesinin haberine göre AİÖK Başkanı Mykola Gnatovskyy başkanlığındaki heyet, 13 Mart'tan itibaren ülkede bulunuyor.
Heyet, Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı ve Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Yunan makamlarıyla görüşen heyetin, anakara ve Doğu Ege adalarındaki bazı sığınmacı kamplarında incelemelerde bulunmayı planladığı belirtildi.
Heyetin bu ziyaretinin düzenli bir ziyaret olmadığını ve özel olarak hızlı şekilde gerçekleştiğini vurguladı.
Haberde, Türkiye-Yunanistan sınırında Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılarla yaşanan olayların hemen ardından ziyaretin gerçekleşmesinin Atina hükümetinde endişeye neden olduğu ifadesine yer verildi.
Heyetin, Yunanistan'daki incelemeleriyle ilgili sonuçları 2-4 ay içerisinde rapor halinde yayımlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Konseyi, Yunanistan, Avrupa, Güncel

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