Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan’daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı
18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan 'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı.
Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı.
Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Dünya
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