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Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan’daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı

18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan 'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı.

Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Dünya

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