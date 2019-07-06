06.07.2019 23:41
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Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda finalin adı İspanya - Fransa oldu.

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda finalin adı İspanya - Fransa oldu.
Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde ev sahibi Sırbistan'ı mağlup eden İspanya ile Büyük Britanya'yı saf dışı bırakan Fransa karşı karşıya gelecek. Turnuvanın üçüncülük maçı ise Sırbistan ile Büyük Britanya arasında oynanacak. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda üçüncülük müsabakası 7 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'da, final mücadelesi ise 21.30'da başlayacak.


Kaynak: DHA
basketbol, İspanya, Fransa, Avrupa, Spor

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