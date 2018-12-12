12 Aralık 2018, 16:02
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Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Rakipler Belli Oldu

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi Belgrad'da gerçekleştirildi.



Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi Belgrad'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 1. torbadan giren A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu'nda yer alacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu      B Grubu     C Grubu         D Grubu

Ukrayna       İsveç         TÜRKİYE        Belarus

Britanya      Fransa        Macaristan    Rusya

Letonya      Çekya         İtalya              Belçika

İspanya      Karadağ       Slovenya       Sırbistan Sırbistan Karadağ,Avrupa,basketbol
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:02



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