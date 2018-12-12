Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Rakipler Belli Oldu

Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi Belgrad
'da gerçekleştirildi.
Kura çekimine 1. torbadan giren A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya
, İtalya
ve Macaristan
ile C Grubu'nda yer alacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye
'yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan
katıldı.
27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu
Ukrayna İsveç TÜRKİYE Belarus
Britanya Fransa Macaristan Rusya
Letonya Çekya İtalya Belçika
İspanya Karadağ Slovenya Sırbistan
Sırbistan Karadağ,Avrupa,basketbol
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:02