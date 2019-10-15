Avrupa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

5 yıldır yayın hayatında olan BossLife dergisi, 5. Ödülünü alarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi devam ettiriyor.

TÜRKİYE'NİN GLOBAL MARKALARI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Turizm ve Sağlık Eski Bakanı Bülent Akarcalı, Emekli Vali Orhan Öztürk ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin açılış konuşmalarını yaptığı zirvede, "Türkiye Markası Yurt dışından Nasıl Görünüyor?", "Türkiye'nin Global Markaları Var mı?", "Yabancı Yatırımcı Gözünden Türkiye" konuları masaya yatırıldı. İş dünyası temsilcileri yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, hayatı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.