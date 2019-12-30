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Avrupa Kayserililer Birliğinden engellilere akülü araç desteği

Avrupa Kayserililer Birliği tarafından toplanan yardımlarla alınan akülü araçlar, Develi ilçesindeki engelli vatandaşlara dağıtıldı.

30.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:18 Avrupa Kayserililer Birliğinden engellilere akülü araç desteği
Avrupa Kayserililer Birliği tarafından toplanan yardımlarla alınan akülü araçlar, Develi ilçesindeki engelli vatandaşlara dağıtıldı.
Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akülü araçlar Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat tarafından dağıtıldı.
Dağıtılan akülü araçların engelli vatandaşlar için güzel bir yılbaşı hediyesi olduğunu belirten Cabbar, "Hediyeler engellilerin hayatı daha da kolaylaştıracak. Derneğimize bu yardımları sürekli hale getirdikleri ve ilçemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat ise engellilerin hayatını kolaylaştıracak böyle bir yardım projesinin hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Cabbar, Muzaffer Polat'a yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür plaketi ve Türk Bayrağı hediye etti.

Güncel

Kaynak: AA

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