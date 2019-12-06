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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde 6. oldu.

06.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:18Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde 6. oldu.
İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstü elemelerinde 2.06.39'luk derecesiyle kendisine ait rekorunu geliştirerek, finale kaldı.
Ekaterina Avramova, finalde 2.06.15'lik derecesiyle rekorunu bir kez daha geliştirdi ve Avrupa 6'ncısı oldu.
Erkekler 100 metre kurbağalama yarı finalinde Emre Sakçı ise 56.86'lık derecesiyle serisinde 2. oldu ve kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek, finale yükseldi.
Türkiye'nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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