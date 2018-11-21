Avrupa Kobi Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Vali Özdemir Çakacak
, Avrupa
Kobi Haftası etkinlikleri kapsamında, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz
ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak
, girişimciliğin önemine dikkat çekerek, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi ve bu alanda yapılan faaliyetlerin anlatılacağı haftanın verimli geçmesini diledi. Türkiye
'nin hafta kapsamındaki etkinlikleri 37 ülke ile birlikte 2009 yılından bu yana gerçekleştirildiğini bildiren Müdür Yılmaz ise, Avrupa Kobi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi vererek, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Tarık Yılmaz,Özdemir Çakacak,Avrupa
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:11