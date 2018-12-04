Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları Başladı

Avrupa
Koleji yüksek lisans burs programının, 2019-2020 akademik yılı başvuruları başladı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
(AB
) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Koleji yüksek lisans burs programının 2019-2020 akademik yılı başvurularının başladığı bildirildi.
AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2019-2020 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (College of Europe) burs imkanı sağlanması öngörülüyor.
Son başvuru tarihinin 16 Ocak 2019 olarak belirlendiği bursa ilişkin ayrıntılı bilgiye, www.coleurope.eu adresinden ulaşılabilir.
Dışişleri Bakanlığı,Avrupa Birliği,Avrupa
04 Aralık 2018 Salı 22:35