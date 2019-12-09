Haberler » Güncel » Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi - Haber

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de biraraya geldi.

09.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:49Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'de biraraya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada AB ve NATO'nun yakın çalışmaya devam edecekleri dile getirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de biraraya geldi. Gündeme ilişkin önemli konuların ele alındığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, NATO'nun güçlü bir savunma organizasyonu olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği için çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, AB olarak güçlü bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımını desteklediklerini, Avrupa savunma projesi konusunda da NATO ile birlikte çalışmaya açık olduğunu söyledi.

Stoltenberg ise, Fontelles ile AB-NATO işbirliğini görüşmekten memnun olduğunu, AB ve NATO temsilcileri olarak yakın bir çalışma içinde olduklarını, gelecekte de aynı şekilde yakın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg, bugünkü görüşmede NATO liderlerinin geçtiğimiz hafta Londra'da aldıkları kararları ele aldıklarını söyledi. Başta sığınmacılar, NATO'nun askeri kapasitesi, hibrid tehditler ve terörle mücadele konularında alınan kararları muhatabına aktardığını belirten Stoltenberg, AB'nin savunma çabaları ve daha fazla kapasiteye sahip olmasında NATO olarak aktif desteğe hazır olduklarını söyledi. "PESCO kapsamında da AB ile yakın çalışmanın önemine inanıyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, günümüzdeki güvenlik gerekliliklerinin AB ve NATO'yu birlikte çalışmaya ittiğini, bu nedenle gelecekte de AB ile daha yakın çalışmayı arzuladıklarını bildirdi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:48 Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi - Haber
21:47 Minibüsle otomobil çarpıştı - Haber
21:45 Çavuşoğlu avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:42 Define ararken suçüstü yakalandı - Haber
21:42 Büfe sahibini omzundan vurdular - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:51:41