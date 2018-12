Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: Brexit Anlaşması Yeniden Müzakere Edilmeyecek

11 Aralık 2018 Salı 15:51



11 Aralık 2018 Salı 15:51

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisi, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit taslak anlaşmasının Parlamento'da 21 Ocak'tan önce oylanacağını açıkladı. Oylamanın bugün yapılması planlanıyordu fakat Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yeterli desteğe sahip olmadığını fark eden Theresa May dün oylamayı ertelemeye karar vermişti.Muhalefet partilerinin yanı sıra Avam Kamarası Başkanı John Bercow oylamanın ertelenip ertelenememesine Avam Kamarası'nın karar vermesini talep etse de hükümet bu talebi reddetti ve oylamayı erteledi.Başbakan May, anlaşmayı tekrardan Avrupa Birliği ile müzakere ederek Parlamento'nun desteğini alabilecek bir hale getirmeye çalışacak.Fakat Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bugün Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada "Vardığımız anlaşma mümkün olan en iyi anlaşma. Mümkün olan tek anlaşma bu. Anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek" dedi.Juncker, bazı konuların "daha fazla açıklığa kavuşturulmasının" ise mümkün olduğunu söyledi.Başbakan May ise Avrupalı liderleri yeniden müzakereye ikna edebilmek için Avrupa turuna çıktı.Muhafzakar Parti'nin Avam Kamarası Grup Başkanı Andrea Leadsom, May'in Parlamento'ya Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen geçici gümrük düzenlemesine girip girmemeyi Parlamento'nun onayına ayrıca sunabileceği bir düzenleme yapmak istediğini söyledi.Plana göre Parlamento bu gümrük düzenlemesinden çıkmayı senede bir oylama hakkına sahip olacak.Ancak Avrupa Birliği, gümrük düzenlemesi olmadan Kuzey İrlanda'da fiziki bir sınır olmamasının imkansız olduğunu savunuyor.İlk görüşmesini Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yapan May'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüşmesi bekleniyor.Görüşme öncesinde bir açıklama yapan Almanya Avrupa İşleri Bakanı Michael Roth "Bazen 'Artık dünyayı anlayamıyorum' diye düşünüyorum. Berlin ve Brüksel'de istemediğimiz bir şeyi müzakere etmeye çok fazla enerji, zaman ve yaratıcılık harcadık. Kimse İngiltere'nin ayrılmasını istemiyor" dedi ve ekledi:"Brexit anlaşmasında anlamlı bir değişiklik yapabileceğimizi sanmıyorum. Müzakerelere başından başlayamayız çünkü Avrupa Birliği'nde kalacak 27 ülke ile İngiltere'nin bu anlaşmaya varması yeterince zordu."Öte yandan ana muhalefette bulunan İşçi Partisi'ne hükümete güvensizlik oylaması düzenlemesi için baskılar artıyor.İskoç Ulusal Partisi, Liberal Demokratlar ve Galler Partisi Plaid Cymru'nun ardından Yeşil Parti de İşçi Partisi'nin başlatacağı bir güvensizlik oylamasına destek vereceklerini açıkladı.İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise güvensizlik oylamasını Brexit anlaşmasının Parlamento'da reddedilmesinin ardından yapmayı düşünüyor.Corbyn Brexit anlaşmasının Parlamento'da reddedileceğini, bu sayede güvensizlik oylamasının kabul edilmesinin daha olası olacağını düşünüyor.